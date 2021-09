Mal schnell einen Reifen flicken

Steinheim

Schlauch wechseln, Reifen aufpumpen oder lose Teile festziehen – wenn es nach der Steinheimer UWG geht, sollen schon bald an von Radfahrern frequentierten Orten so genannte Reparaturstationen stehen. UWG-Fraktionschef Markus Lödige schlägt zunächst drei Standorte vor: Den Bike-Park im Schulzentrum, den Emmer-Auen-Park und die neue Hütte am Steinheimer Wald. Die UWG hält das für eine sinnvolle Ergänzung der vielen Angebote, die im vergangenen Jahr in der Emmerstadt für Radfahrer geschaffen worden seien.