Malen wie eine Reise in ein unbekanntes Land

Im Böckstiegel-Museum würdigt Nele Oelschläger das Werk von Kroe – Ausstellung „Süderland“ in Werther und Borgholzhausen

Werther

„Süderland“ lautet der Titel einer Ausstellung, die noch bis zum 24. April in Borgholzhausen zu sehen ist. Am gleichen Tag endet die aktuelle Schau „Geste. Informel. Privat“ des Böckstiegel-Museums in Werther. Zwischen beiden Ausstellungen gibt es eine Reihe von Berührungspunkten. Darauf weist Kuratorin Nele Oelschläger hin, die im Auftrag der Kroe-Stiftung das Werk des 1988 gestorbenen Borgholzhausener Künstlers Walter Krömmelbein genauer untersucht hat.

Von Johannes Gerhards