Maler bringt Ware nach Polen

Im Pastoralverbund Willebadessen-Peckelsheim waren in kurzer Zeit zahlreiche Spenden wie Schlafsäcke, Matratzen, Bettwäsche, Hygieneartikel, Windeln, Kleidung, Tische/Stühle, Reinigungsmittel und vieles mehr zusammengekommen.

Diese sollten schnellstmöglich auf den Weg nach Przemyśl gebracht werden, doch es fehlte an Fahrern und Fahrzeugen, die den Transport an die ukrainische Grenze nach Polen übernehmen konnten.

Pastor organisiert

Durch private Beziehungen zwischen Dorothea Willeke, der Ehefrau von Hubertus Willeke und Friederike Plümpe, Gemeindereferentin und Leiterin pastorales Netzwerk im Pfarrverbund Willebadessen-Peckelsheim, entstand deshalb der Kontakt zu dem Malermeisterbetrieb Josef Willeke aus Gehrden.

Geschäftsführer Hubertus Willeke und seine Mitarbeiter erklärten sich spontan bereit, den Transport der dringend benötigten Spenden zu übernehmen.

Mitte März wurden die gesammelten Spenden in Fölsen von freiwilligen Helfern aus der Gemeinde und Mitarbeitern des Malermeisterbetriebs Josef Willeke in die drei Transporter des Betriebes geladen.

Tags darauf begann früh am Morgen die Fahrt in die Nähe von Gleiwitz, wo nach 850 Kilometer Wegstrecke ein Zwischenstopp eingelegt wurde.

Durch Friederike Plümpe vermittelt, stand als erster Kontakt und Ansprechpartner vor Ort Pastor Georg Pudelko aus Rachowice zur Verfügung. Pastor Georg Pudelko hatte auch bereits die Unterkunft sowie die Verpflegung für die Fahrer im Hotel Zajazd Idylla in Sierakowice organisiert.

Am kommenden Tag ging die Fahrt 350 Kilometer weiter nach Przemyśl, das nur 15 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt.

Die Fahrt führte zu der Behindertenschule „Specjalny Ośrodek“, einer Förderschule mit angeschlossenem Internat für Kinder und Jugendliche mit geistigen und körperlichen Behinderungen, die von Direktorin Dorata Wiech geleitet wird.

In der Behindertenschule „Specjalny Ośrodek“, werden Kinder und Jugendliche ab dem Kindergartenalter bis zum Alter von 24 Jahren unterrichtet und können dort einen Beruf erlernen.

Die Turnhalle der Einrichtung wurde zu einer zentrale Lagerstätte für ankommende Hilfsgüter umgewandelt. Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge aus der Ukraine in Przemyśl werden so von dort aus koordiniert mit Lebensmitteln, Kleidung, Reinigungs- und Hygieneartikeln versorgt.

Ehrenamtliche helfen

In der Einrichtung selbst wird von ehrenamtlichen Helfern in großen Mengen Essen gekocht, zum Bahnhof in Przemyśl gebracht und dort an ankommende Flüchtende aus der Ukraine ausgegeben. Bettwäsche und Kleidung werden dort ebenfalls in der hauseigenen Wäscherei gewaschen und gebügelt, bevor sie wieder verteilt werden.

Auch sind im dritten Obergeschoss der Schule Flüchtlinge aus der Ukraine sicher untergebracht.

Hubertus Willeke, Alexej Wasiliew, Andreas Schlüter und Marvin Linnemann erhielten vor Ort einen guten Eindruck von der Hilfsbereitschaft, der Freundlichkeit und des unermüdlichen Arbeitseinsatzes der vielen freiwilligen Helfer in Przemyśl.

Nachdenklich stimmte alle Beteiligten die Realität vor Ort und die Eindrücke von dem herausfordernden Leben nahe der ukrainischen Grenze.

„Bilder über die Situation der Menschen in den Medien zu sehen ist das eine, vor Ort zu sein, die Erzählungen der Helfer zu hören und das Geschehen selber zu sehen, ist etwas ganz anderes“, sind sich die Männer einig.

Vorräte nur für Tage

Auch wenn Dorata Wiech ihnen erklärte, dass aktuell vorhandene Hilfs- und Lebensmittelvorräte nur für ein paar Tage ausreichen werden, sind sie trotzdem froh, zusammen mit allen Spendern aus dem Kreis Höxter hier einen kleinen Beitrag zur Hilfe für Geflüchtete geleistet zu haben.

Persönlich bedanken möchte sich Hubertus Willeke bei allen Menschen, die den Transport mit Geld-, Sach- und Lebensmittelspenden ermöglicht haben.

Auch gilt sein Dank allen freiwilligen Helfern der Gemeinde Fölsen und aus seinem Betrieb. Namentlich möchte er hier noch einmal Alexej Wasiliew, Andreas Schlüter und Marvin Linnemann nennen, die ihre Zeit geopfert haben und sich sofort bereit erklärt haben, die Transporter der Firma, die lange Strecke nach Przemyśl und zurück, insgesamt knapp 2400 Kilometer, zu fahren.

Über weitere Geld- und Sachspenden würde sich Friederike Plümpe, Telefon 05644/8145, freuen.