„Maleronkel“ mit Vermächtnis

Büren-Wewelsburg

Sein Name ist fast in Vergessenheit geraten, seine Bilder aber sind ein bleibendes Vermächtnis. Der Wewelsburger Maler Wilhelm Stiehl hätte in diesem Jahr seinen 160. Geburtstag gefeiert. Einige Werke des Landschafts- und Porträtmalers sind heute noch in Wewelsburger Haushalten zu finden. Andere schafften es in Museen und auf den internationalen Auktionsmarkt.

Von Hans Büttner