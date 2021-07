Malteser-Kita öffnet wie geplant

Die Malteser-Kita „Schatzinsel“ am Hollandsweg kann wie geplant am 16. August eröffnen. Der Wasserschaden auf der Baustelle, der am 10. Juni entdeckt worden war, konnte nach Angaben von Malteser-Pressereferentin Anke Buttchereit rechtzeitig behoben werden.

Wasserschaden am Hollandsweg in Hövelhof rechtzeitig behoben – Eröffnung am 16. August

Am 10. Juni war am Kita-Neubau ein Wasserschaden bemerkt worden, ausgelöst durch ein Leck in der Fußbodenheizung. Betroffen war der linke Teil des Gebäudes.

„Letzte Arbeiten im Innen- und Außenbereich werden bald abgeschlossen sein. Damit steht einem gemeinsamen Start in dem modernen, U-förmigen Gebäude mit allen Kindern nichts mehr im Wege. Die bis jetzt genutzte Übergangseinrichtung am Hövelmarkt wird geschlossen und auch die Container-Kita am Schützen- und Bürgerhaus wird in Kürze abgebaut“, sagte Buttchereit.