Mammutbaum kann bleiben

Ausschuss berät Bauprojekt in Mastbruch am Deipenweg

Im ersten Entwurf der im März vom Bauträger, der Wegener Massivhaus GmbH, beantragten Planänderung für die insgesamt 7500 Quadratmeter hätte der Baum einer Garageneinfahrt weichen müssen. In der nun vorliegenden Planänderung, über die der Bauausschuss am Donnerstag, 9. September, beraten und entscheiden soll, führt die geplante Zuwegung um den Baum herum. Das hat die SPD-Fraktion in einer Pressemitteilung am Freitag bereits ausdrücklich begrüßt. „Wir freuen uns, dass in der nunmehr überarbeiteten Fassung der Erhalt des Mammutbaumes sichergestellt werden kann“, schreibt Fraktionsvorsitzender Franz-Josef Henze.