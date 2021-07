Man hört nur das Wasser plätschern

Lieblingsplätze der Stadtführer in Schloß Holte-Stukenbrock: Ulrike Schröder liebt die von den Dorfentwicklern Liemke geschaffene Wapelaue

Die Wapelaue, sagt Stadtführerin Ulrike Schröder, sei einer der wenigen Plätze in Schloß Holte-Stukenbrock, an dem kein Autolärm zu hören sei. „Was die Dorfentwickler in Liemke hier geschaffen haben, ist fantastisch.“ Es ist Ulrike Schröders Lieblingsplatz.

Von Monika Schönfeld