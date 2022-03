„Man wird zuhause doch zum Stumpfsittich“

Comedian Markus Krebs konnte nach mehreren Verschiebungen seit 2020 endlich wieder in Halle auftreten.Bei Laura Haselhorst und Lena Mestemacher aus Versmold hingen die Eintrittskarten zwei Jahre am Kühlschrank.Jörn Grobel und Jörg Bunzel aus Werther machen einen Herrenabend

Zwei Jahre hingen die meisten Karten der Zuschauer an Pinnwänden oder klebten unter Magneten am Kühlschrank. Markus Krebs nimmt zu Anfang die Zeit der Verbote in der Pandemie aufs Korn: “Noch sitzen wir hier mit Maske, aber endlich dürfen wir überhaupt wieder.” Vor zwei Jahren hätte sich das niemand vorstellen können. „Nun sagt ihr Euch doch auch alle: Hätten wir damals mal die ganzen Kettenbriefe weitergeleitet, dann würden wir nun nicht im Homeoffice versauern”, so der Duisburger Kult-Comedian. “Man wird doch zum Stumpfsittich zuhause.”