„Manche Wünsche gehen unter die Haut“

Es ist die Zeit der Vorfreude und Wunschzettel, die Zeit, in der Kinder mit leuchtenden Augen die Tage bis Weihnachten zählen. Jedoch wird sich nicht für alle Kinder der innigste Spielzeug-Wunsch erfüllen, denn ihre Familien sind dazu finanziell nicht in der Lage.

Um diesen Kindern eine Freude zu machen, stellt die Firma Klingemann gemeinsam mit dem Kinderschutzbund Höxter an der Hauptkasse im Modehaus seit zwölf Jahren einen Wunsch-Baum auf. „Es ist uns eine echte Herzensangelegenheit“, sagt Heike Klingemann. An der Tanne sind 65 Wunschzettel von Kindern im Alter von bis zu zehn Jahren befestigt. Vermerkt sind neben dem Wunsch nur der Name, das Geschlecht und das Alter des Kindes, um die Anonymität zu wahren. „Wir arbeiten da mit den Höxteraner Grundschulen zusammen. Sie vermitteln uns die Wünsche von Kindern, die aus wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen stammen. Die Lehrer kennen die Kinder so gut, dass dann die Geschenke auch bei denen ankommen, die sie brauchen“, erzählt Thomas Freye, Vorsitzender des Kinderschutzbundes Höxter.