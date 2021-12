„Manchmal fehlt der Wille“

Nieheim-Holzhausen

„Allein in Holzhausen betreiben wir sieben Anlagen, zwei weitere sind in Planung, eine zur Zeit stillgelegt.“ Uwe Leonhardt ist Gründer und Vorstand der Umwelt-Management AG (UMaAG) mit Sitz in Cuxhaven. Neben den Windenergieanlagen (WEA) in Holzhausen verwaltet das Unternehmen weitere Anlagen in Pömbsen – doch dabei soll es, auch im Kreis Höxter, nicht bleiben.

Von Ralf Brakemeier