Mann (50) von umfallendem Holzstapel erschlagen

Tragischer Unfall in Rödinghausens Nachbarort Riemsloh am Samstagmittag

Melle/Rödinghausen

Tragischer Unfall in Rödinghausens Nachbarort Riemsloh (Landkreis Osnabrück): Bei Arbeiten in einer kleinen privaten Lagerhalle ist ein 50-Jähriger am Samstagmittag von einem umstürzenden Holzstapel erschlagen worden.

Von Daniel Salmon