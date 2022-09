Mann (54) soll Mädchen Sex-Bilder gezeigt haben

Nach mutmaßlichem Vorfall in Asylunterkunft in Kirchlengern: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Kirchlengern/Bünde

Weil er einem jungen Mädchen auf einem Handy pornografisches Material gezeigt haben soll, muss sich ein 54-Jähriger in knapp zwei Wochen vor dem Bünder Amtsgericht verantworten. Der Vorfall soll sich in einer Asylunterkunft in Kirchlengern ereignet haben.

Von Daniel Salmon