Mann befördert sieben Kinder in Traktorschaufel

Ein 34-Jähriger hat am Samstag insgesamt sieben Kinder in der Schaufel eines Traktors im öffentlichen Straßenverkehr befördert. Die Polizei stoppte die Fahrt.

Sicher nur gut gemeint hatte es ein 34 Jahre alter Mann aus Bad Oeynhausen anlässlich eines Geburtstags, als er am vergangenen Samstag insgesamt sieben Kinder ungesichert in der Schaufel eines Traktors auf einer Straße beförderte. So schreiben es die Beamten in ihrem Polizeibericht.

Als eine Streifenwagenbesatzung auf der Borstenbachstraße Höhe Strateweg das heikle Vorhaben bemerkte, stoppte sie das landwirtschaftliche Arbeitsgerät und forderte den 34-Jährigen auf, die Schaufel herunterzulassen und die Kinder abzusetzen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. In der Folge verdeutlichten die Beamten dem 34-Jährigen die Gefährlichkeit seines Handelns.

Bei seiner Befragung gab der Fahrer an, die Erziehungsberechtigten hätten der Fahrt zugestimmt. Zusätzlich habe er eine mündliche Genehmigung des Ordnungsamtes für seine Fahrt erhalten. Die Ordnungsbehörde konnte diese Angaben auf Nachfrage nicht bestätigen.