Mann belästigt Geschäftsfrau

Sexueller Übergriff in Schloß Neuhaus

Paderborn

Die Inhaberin eines Geschäftes an der Residenzstraße in Schloß Neuhaus ist am Samstagmorgen Opfer eines sexuellen Übergriffes geworden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Mann das Geschäft betreten und zunächst Kleidung anprobiert.