Mann fährt mit E-Scooter Frau an und flüchtet

Vorfall an der Westernstraße in Paderborn – Polizei sucht Zeugen

Paderborn

Ein E-Scooter-Fahrer hat am Montagnachmittag eine Fußgängerin an der Westernstraße in Paderborn angefahren und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen.

