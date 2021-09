Mann spricht Kinder an

Eine Grundschule warnt in einem Brief an Eltern davor, dass im Umfeld des Schulzentrums Steinhagen Kinder durch einen unbekannten Mannn angesprochen worden sind.

Blick auf das Schulzentrum in Steinhagen, in dessen Umfeld ein Mann laut Elternbrief einer Grundschule Kinder angesprochen hat.

In einem sensibel formulierten Schreiben hat eine Grundschule die Eltern ihrer Schüler darüber informiert, dass am Donnerstagnachmittag offenbar zwei ihrer Schüler von einem Unbekannten in einem grauen Auto im Bereich Schulzentrum angesprochen wurden. Ihnen sollen Süßigkeiten angeboten worden sein, damit sie ins Auto einsteigen.

Die Schule habe Kontakt zur Polizei aufgenommen, die ermitteln und verstärkt Präsenz zeigen wolle. Die Schule appelliert an die Eltern, keinesfalls in Panik zu verfallen, sondern weiterhin aufmerksam zu sein und das Gespräch mit dem eigenen Kind über das richtige Verhalten in einer solchen Situation zu suchen.