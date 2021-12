Mann will Handy nur gegen Geld rausrücken

Eine Zwölfjährige hatte am 21. Dezember nach einem Besuch in einem Einkaufsmarkt an der Corbiestraße in Höxter gegen 18 Uhr bemerkt, dass sich ihr Smartphone nicht mehr in ihrer Tasche befand. Ob sie es verloren hatte oder Opfer eines Diebstahls wurde, stand nicht fest.

Ein zwölfjähriges Mädchen hat ihr Gerät durch umsichtiges Verhalten sowie Unterstützung ihrer Eltern und der Polizei unbeschädigt zurückerhalten. Die Zwölfjährige hatte am 21. Dezember nach einem Besuch in einem Einkaufsmarkt an der Corbiestraße in Höxter gegen 18 Uhr bemerkt, dass sich ihr Smartphone nicht mehr in ihrer Tasche befand. Ob sie es verloren hatte oder Opfer eines Diebstahls wurde, stand nicht fest. Eine Freundin rief die Nummer des verschwundenen Mobiltelefons an. Am anderen Ende meldete sich eine unbekannte Frauenstimme. Sie forderte für die Rückgabe des Smartphones 50 Euro. Die Übergabe solle am folgenden Tag in Brakel stattfinden. Das Mädchen informierte die Eltern. Die versuchten noch mehrmals, die Nummer des verschwundenen Handys anzurufen, erreichten aber niemanden mehr.