Manöver mit Tornado-Jets in der Senne

Paderborn-Sennelager/Büren

Etwa 650 britische Soldaten nehmen aktuell und in den kommenden Wochen an einem ­großen Manöver auf dem Truppenübungsplatz in der Senne teil. Wie Mike Whitehurst als Sprecher der britischen Armee am Montag mitteilte, läuft das Manöver bereits seit einer Woche.

Von Matthias Band