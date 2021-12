Marc Lürbke wählt Bundespräsidenten

Der Landtag NRW hat am Donnerstag die Mitglieder der 17. Bundeswahlversammlung gewählt. Zum zweiten Mal wird der Paderborner FDP-Kreisvorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion NRW Marc Lürbke (44) als ordentliches Mitglied in die Bundesversammlung entsendet.

Lürbke war bereits 2017 Mitglied der Bundesversammlung. Die Wahl des Bundespräsidenten wird am 13. Februar 2022 in Berlin stattfinden. Marc Lürbke: „Die Wahl des Bundespräsidenten ist eine besondere Aufgabe und eine große Ehre. Ich freue mich sehr, an der Wahl des Staatsoberhaupts teilnehmen zu dürfen.“