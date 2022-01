Märchen bietet Vorlage für Oper

„Die chinesische Nachtigall“ will Kinder und Erwachsene in der Paderhalle in Paderborn verzaubern – noch wenige Tickets

Am Mittwoch, 3. Februar, ist die Kammeroper Köln um 17 Uhr zu Gast in Paderborn. Aufgeführt wird die Kinderoper „Die chinesische Nachtigall“.

Hans Christian Andersens beliebte, vielgelesene Erzählung zählt zu seinen schönsten Märchen. Es stellt die wunderbare natürliche Welt der mechanisch-künstlichen gegenüber und übte schon zu seiner Entstehungszeit Kritik an einem fortschreitenden Werteverfall. Dem Kaiser von China gehört alles. Nur eines besitzt der Kaiser von China nicht: die Nachtigall, von deren wunderschönem Gesang er gerade erst erfahren hat. Und so schickt er seinen Hofstaat los, um die Nachtigall zu suchen und zu ihm zu bringen. Als er sie endlich hört, ist er wie verzaubert und möchte sie für immer behalten.

Aber Nachtigallen leben im Wald und nicht im Palast, und deshalb verstummt die Nachtigall in ihrem goldenen Käfig. Erst als der Kaiser einen Nachtigallenapparat geschenkt bekommt, lässt er den Vogel in die Freiheit zurückkehren. Doch der Gesang der künstlichen Nachtigall kann es nicht dauerhaft mit dem der echten aufnehmen. Und so muss auch der Kaiser von China erkennen, dass man nicht alles besitzen kann. Die Geschichte um den Vogel, der mit seinem betörenden Gesang den Kaiser von China verzaubert und der sogar den Tod zu vertreiben vermag, ist geradezu prädestiniert für das Musiktheater.

Aus Märchen schwungvolle Oper gemacht

Esther Hilsberg, Intendantin an der Kammeroper Köln, und Holger Potocki haben aus dem Märchen eine schwungvolle, komische und wunderschöne Oper gemacht, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen verzaubert.

Die Stadt weist darauf hin, dass zum Einlass die aktuelle Coronaschutzverordnung gilt. Derzeit gelte der 2G-Status: geimpft oder genesen. Der Nachweis darüber werde in Verbindung mit einem Lichtbildausweis geprüft. Das Kulturamt als Veranstalter empfiehlt, noch einen aktuellen Test in Anspruch zu nehmen, um die Sicherheit zu erhöhen. Das Kulturamt macht darauf aufmerksam, dass derzeit Kinder bis zum Alter von 15 Jahren immunisierten Personen gleichgestellt sind. Zudem besteht Maskenpflicht. Restkarten gibt es für 6 Euro im Paderborner Ticket-Center am Marienplatz, Telefon 05251/299750, und – soweit verfügbar – auch an der Tageskasse.