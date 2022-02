Märchenhafte Premiere bereitet

Eine rundum gelungene Premiere haben Simon Hillebrand und Stefan Marx mit der szenischen Märchenlesung „Es war zweimal“ in den Brunnenarkaden in Bad Driburg präsentiert. Es war die erste Veranstaltung in der Reihe „Theater im Park“.

Der Abend stand ganz im Zeichen der bekanntesten Werke der Brüder Grimm.

Simon Hillebrand und Stefan Marx boten einen bunten Mix mit vielen schauspielerischen und komödiantischen Einlagen. In 16 Märchen schlüpften sie in mehr als 30 verschiedene Rollen. Die Märchen wurden miteinander verstrickt und modern interpretiert

Daniel Winkler, Geschäftsführer der Bad Driburger Touristik GmbH, freute sich über „sehr gute Besucherzahlen“. Trotz des Sturms waren etwa 75 Gäste aus dem Hochstift in die Brunnenarkaden gekommen. Diese waren festlich dekoriert mit Stuhlhussen und Bistro­tischen. Das Publikum war begeistert und entließ die Schauspieler erst nach einer Zugabe.

Fortsetzung der Reihe „Theater im Park“ folgt

Das nächste Stück in der Reihe ist am Donnerstag, 24. Februar, „Ehepaare kommen in den Himmel, in der Hölle waren Sie schon“ mit Stephan Bauer.

Karten gibt es online unter www.bad-driburg.com oder an der Abendkasse. Sie kosten 25 Euro und 24 Euro ermäßigt.