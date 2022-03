Märchenhaftes im Museum

Die Frau im Königinnenkleid blickt die kleinen Zuhörer mit großen Augen an – und hebt dann ihre geballte Hand: „Der Junge zog den Käse heraus und hielt ihn dem Troll vor die Nase. Dann drückte er ihn so fest er konnte mit beiden Händen zusammen. Hast Du gesehen, wie stark ich bin? Ich habe mit meinen eigenen Händen diesen Stein hier zusammengepresst.“ Für einen Moment ist es still in der Galerie des Märchenmuseums. Und Geschichtenerzählerin Gisela Krohne lässt nun den Troll mit tiefer Stimme sprechen.

Die 23 Schüler aus der Hasenklasse der Grundschule Altstadt hören ihr gebannt zu. Als sie das Märchen vom Troll beendet, den ein Junge beim Wettessen überlistet, strahlen ihre Gesichter. Und Gisela Krohne beginnt schon mit verschwörerischem Blick die nächste Geschichte zu erzählen: „Wisst Ihr eigentlich, wie der Schnee weiß geworden ist?“

Erzählstunden wie diese bietet das Museum nun wieder regelmäßig an. Bereit stehen dafür 22 Erzählerinnen und Erzähler. Sie gestalten auch die traditionellen Erzählstunden des Museums an jedem ersten Freitag im Monat und treten bei vielen Veranstaltungen auf.

Gisela Krohne ist seit zehn Jahren dabei. „Wir treffen uns jeden ersten und dritten Dienstag im Monat in der Galerie des Museums“, sagt die Mindenerin. „Ob Märchen, Gruselgeschichten, Sagen, Fantasy oder lustige Alltagsstorys – jeder kann bei uns eine Geschichte einüben, die ihm Spaß macht. Wir geben uns dann gegenseitig Feedback – etwa zum Tonfall, der Körperhaltung oder der Mimik.“ Darüber hinaus engagiere das Museum regelmäßig professionelle Stimmbildner und Coaches für die Geschichtenerzähler.

Museumsleiter Dr. Hendrik Tieke möchte das Erzählprogramm langfristig gerne ausweiten: „Erzählen ist die ursprünglichste Form der Unterhaltung und bietet gerade in heutigen Zeiten einen Gegenpol zur medialen Dauerbeschallung. Und mit unseren Geschichtenerzählern haben wir in der Region ein kulturelles Alleinstellungsmerkmal.“