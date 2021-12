„Maria am Lindwege“ in neuem Glanz

Jahrzehntelang hat die Familie Klaus Plümpe aus Haaren ehrenamtlich die alte Gedenkstätte „Maria am Lindwege“ gepflegt, den Bildstock aus Ziegelsteinmauerwerk und das Wegekreuz instand gehalten. Jetzt hat die Familie Plümpe das stark von der Witterung in Mitleidenschaft gezogene Wegekreuz komplett erneuert.

Familie Plümpe erneuert in Bad Wünnenberg verwittertes Wegekreuz und hält alte Gedenkstätte instand

Das restaurierte Kreuz wurde von Pastor Alexander Plümpe coronabedingt im kleinsten Kreis geweiht.

Der Bildstock „Maria am Lindwege“ wurde nach der Sage von einem Soldaten aus Dankbarkeit über die glückliche Wiederkehr in die Heimat nach dem Russlandfeldzug zu Zeiten Napoleons errichtet. Das vorgelagerte Eichenkreuz mit der Inschrift „Im Kreuz ist Heil“ soll der Überlieferung nach errichtet worden sein, weil ein junger Mann stellvertretend für einen anderen, der aus familiären oder anderen schwerwiegenden Gründen zu Hause nicht abkömmlich war, in den Krieg gezogen ist.

In früherer Zeit führte jährlich eine Prozession am Tag Mariä Heimsuchung zu diesem Ort. Später konnte die Prozession wegen des immer stärker werdenden Verkehrs auf der Bundesstraße zwischen Haaren und Bad Wünnenberg nicht mehr stattfinden.