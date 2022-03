Marienloh soll wieder aufblühen

Die Heimatfreunde und die Werbegemeinschaft „Team“ werden zum kalendarischen Frühlingsanfang den Ort mit bunten Bändern schmücken und zum Osterfest zusätzlich mit bunten Ostereiern verschönern, kündigt Marienlohs Ortsvorsteher Matthias Dülme an.

Nachbarn schmücken gemeinsam ihre Straßen. Überall im Ort sollen bunte Bänder flattern, am Begleitgrün und den Bäumen, einzelne Straßen und Nachbarschaften werden kreativ und lassen sich auch etwas für die Vorgärten einfallen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und gemäß dem Motto „Alle Vögel sind schon da“ werden in vielen Straßen selbstgebastelte Vögel die Gärten schmücken.

Begleitet wird die Aktion von einigen Veranstaltungen. So wird es für Kinder mehrere Bastelaktion geben, die Marienloher Jäger werden, zum Beispiel Nistkästenbau. Ebenfalls ist ein Mal-Workshop mit einem Paderborner Künstler geplant, ein Frühlingskonzert und ein Flohmarkt auf dem Alten Bahndamm und der Krokuswiese. Erneut sind viele Marienloher Vereine mit dabei, so dass der ganze Ort vom 20. März an geschmückt sein wird. Ortsvorsteher Matthias Dülme appelliert zum Mitmachen. „Lasst uns auch in diesem Jahr Marienloh bunt machen. Jeder kann mithelfen in dieser besonderen Zeit Lichtblicke zu schaffen, die zum Spazierengehen in wunderschöne Kulisse einladen.“