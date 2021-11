Marienmünster blüht auf

Klimakatastrophen wie Hochwasser bedrohen immer häufiger die Menschen. Dass schon im Kleinen wichtige Maßnahmen für den Umwelt- und Naturschutz als vorbildlich und nachahmenswert belohnt werden, beweist der Klimaschutzpreis der Stadt Marienmünster in Kooperation mit Westenergie.

Bürgermeister Josef Suermann zeichnete jetzt im Rathaus die drei Preisträger aus. Er betonte, wie wichtig alle drei Projekte seien und wie nah sie alle in der Bewertung lagen.

Josef Henneke

Josef Henneke aus Hohehaus belegte in diesem Jahr den ersten Platz und gewann somit 500 Euro. Er möchte mit seinen vielen Einzelprojekten die Biodiversität erhöhen. So legte Josef Henneke einen Blühstreifen an seiner Garage an, baute ein Insektenhotel und nutzte eine brachliegende Waldfläche, die der Borkenkäfer heimgesucht hatte, zu einer neuen Heimat für Bienen um. Außerdem errichtete Josef Henneke auf dieser Fläche mit tatkräftiger Unterstützung ein Storchennest.

Fischerei- und Angelverein

Der Fischerei- und Angelverein freute sich über den zweiten Platz und damit über 300 Euro. Die Mitglieder erweiterten ihre Blühwiese und pflanzten zudem mehr als 700 Krokusse, die nicht nur Insekten anlockten, sondern auch für die Spaziergänger am Vördener See zur Blütezeit eine Augenweide waren. Außerdem installierte der Fischerei- und Angelverein sowohl am Vördener Freizeitsee als auch am Teich an der Abtei Marienmünster jeweils ein Entenhaus.

Josef Grabbe

Rang drei und 200 Euro sicherte sich der Bredenborner Josef Grabbe. Er legte auf einem Grundstück, auf dem ehemals ein Haus stand, eine große Blühwiese an. An der Durchgangsstraße inmitten der Ortschaft erfreuten sich alle an den Blumen und Pflanzen, die von Frühling bis Herbst mit tollen Blüten aufwarten konnten.

Alle drei Preisträger betonten, das Preisgeld wieder in Klimaschutzprojekte zu investieren. „Die Projekte sind ein großartiges Vorbild dafür, dass wirklich jeder seinen eigenen kleinen Beitrag leisten kann“, machte Maria Kemker, Kommunalmanagerin bei Westenergie, deutlich.