Marienmünster hat fleißige Blutspender

Marienmünster

An seine erste Blutspende kann sich Willi Eikermann noch gut erinnern. „Das war vor rund 30 Jahren in Vörden. Bei Webers im Saal“, berichtet der inzwischen 71-Jährige aus Großenbreden, der seitdem Dauergast bei den Blutspende-Terminen in der Stadt Marienmünster ist.