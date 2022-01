Marion Weike wird erneut Schatzmeisterin

Marion Weike, Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Gütersloh, wurde jetzt in der Bundesdelegiertenkonferenz der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) mit einem Stimmenanteil von 98,4 Prozent erneut zur Schatzmeisterin der Bundes-SGK gewählt.

Die Bundesdelegiertenkonferenz der SGK fand am 22. Januar coronabedingt in digitaler Form statt. Dazu war ein Teil des geschäftsführenden Vorstands vor Ort in Berlin. Die weiteren Vorstandsmitglieder und die Delegierten waren aufgrund der pandemischen Situation mit Hilfe einer Videoschaltung der Konferenz zugeschaltet.

Marion Weike ist seit 2003 Mitglied im Bundesvorstand und seit 2016 Schatzmeisterin. Von 1999 bis 2020 war sie Bürgermeisterin von Werther. Seit 2020 ist sie Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Gütersloh.

Die Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik e.V. (Bundes-SGK) ist der Zusammenschluss der sozialdemokratischen deutschen Kommunalpolitiker. Sie will sozialdemokratische Grundsätze in der Kommunalpolitik verwirklichen. Der SGK gehören aktuell etwa 25.000 Mitglieder an.