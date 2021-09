Markt im Zeichen des Erntedankes

Feierabend-Veranstaltung soll zu einem festen Bestandteil in Brakel werden

Brakel

Zum dritten Mal gibt es in Brakel am Freitag, 1. Oktober, einen Feierabendmarkt. Und obwohl die Bürgerinitiative Lebenswertes Bördeland und Diemeltal keinen weiteren mehr ausrichten wird, wird es nicht der letzt gewesen sein. Werbering und Verwaltung sind sich einig, dass die Veranstaltung in Brakel eine Zukunft haben soll.

Von Frank Spiegel