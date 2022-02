Marktleiterin mit viel Herzblut

Werther

„Im Herzen von Werther“ steht über dem Eingang des Edeka-Marktes an der Alten Bielefelder Straße in Werther. Und in den Herzen vieler Wertheraner und darüber hinaus dürfte auch die Inhaberin längst einen festen Platz haben: Am 11. Februar ist Martina Engelke-Söhngen im Alter von nur 54 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben – und hinterlässt eine große Lücke in der Stadt.

Von Volker Hagemann und Sandra Homann