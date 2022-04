Markus Franke führt Musiker im Burgdorf

Der Vorsitzende verfügt über langjährige Erfahrung als Musiker und Dirigent. Die Abstimmung erfolgte einstimmig, sodass der Musikverein nun ein wohlbekanntes Mitglied als Vorsitzenden an der Spitze hat.

Auch Nicola Auge und Holger Seifert traten aus dem Vorstand zurück. Nico Auge ist von der Versammlung zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden, das Amt des ersten Schriftführers hat Niklas Franke übernommen, Linn Rasche ist neue zweite Kassiererin.

Die übrigen Vorstandsmitglieder der verbleibenden Positionen stellten sich zur Wiederwahl zur Verfügung, sodass diese Ämter wie folgt besetzt werden: Tobias Seifert bleibt erster Kassierer und Aaron Hake zweiter Schriftführer.

Die Vereinsmitglieder dankten den ehemaligen Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement und hervorragende Arbeit. Ein ganz besonderer Dank galt Nicola Auge, die 14 Jahre in Folge Teil des Vorstandes war.

Während der Versammlung wurden Mitglieder für die langjährige Zugehörigkeit und Treue zum Verein geehrt. Benedikt Falk und Katrin Mikus erhielten für 25-jährige aktive Mitgliedschaft die goldene Ehrennadel.

Mit frischem Wind und neuen Ideen will der Verein nun in die musikalische Saison 2022 starten. Los geht es am Sonntag, 1. Mai, von um 14.30 Uhr an mit einem Maifest an der Zehntscheune Dringenberg. Dort gibt es frisch gezapftes Bier, Maibowle und Würstchen vom Grill bei gepflegter Blasmusik. Die Gäste können Hand anlegen bei einem Sägewettbewerb.

Nicht nur das Maifest feiert sein Comeback, sondern auch das Frühlingskonzert der Dringenberger Burgmusikanten. Es beginnt am Samstag, 14. Mai, um 19.30 Uhr unter dem Motto „Festival der Blasmusik“ in der Zehntscheune.

Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Unter der Leitung des Dirigenten Andreas Schulte erklingen neben böhmischen Polkas und Märschen altbekannte, aber auch moderne Melodien.

Alle Freunde der Blasmusik sind willkommen. Sie erwartet eine bunte Mischung an musikalischen Klängen. Als Conférencier wird Frank Thuns durch das Programm führen. Die Karten sind von 19 Uhr an für 8 Euro an der Abendkasse erhältlich, bis 16 Jahre ist der Eintritt frei. Auch werden erfrischende Kaltgetränke verkauft.