Marlons Hahn kräht am meisten

Organisatoren und Besitzer der besten Tiere des Hähnewettkrähens in Sielhorst.

In einem Gehege des Hofes wachsen mehrere kleine, noch flauschige und gelb leuchtende Entenküken auf und nahmen immer wieder ein Bad in künstlich angelegten Teichen. Sie genossen an diesem Vormittag ein augenscheinlich großes Interesse.