Marmelade und Kaffee für den Hund

Die ehemalige Paderbornerin Stevi Page stellt ihre ungewöhnlichen Produkte in der TV-Show „Höhle der Löwen“ vor

Paderborn/Würzburg

Ob die „Löwen“ wohl die Hundemarmelade probieren? Die Antwort darauf ist am Montag, 9. Mai, um 20.15 Uhr im Fernsehsender Vox zu sehen. In der erfolgreichen Gründershow „Die Höhle der Löwen“ stellt Stevi Page, die 40 Jahre in Paderborn lebte, ungewöhnliche Produkte vor.

Von Dietmar Kemper