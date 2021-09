Märsche und Medleys begeistern

Neben einigen traditionellen Märschen zu Beginn wurden vor allem bekannte Medleys wie „Abba Gold“ und “The Best Of Village People“ präsentiert. Mit „Amarillo“, “The Show Must Go On“ und den „Blues Brothers“ kamen aber auch Evergreens und Tanzmusik nicht zu kurz, teilt das Orchester in einer Pressemeldung mit.

Nach langer Coronapause konnte in diesem Rahmen auch der alte, bereits 2020 abgelöste Vorstand noch einmal geehrt werden. Wolf-Rüdiger Mutter erhielt für mehr als 20 Jahre Vorstandsarbeit im Verein, davon 18 Jahre als Vorsitzender, den Landes-Ehrenteller. Die Landes-Ehrenmedaille für mehr als 15 Jahre Vorstandsarbeit als Schrift- und Geschäftsführer wurde an Andreas Fischer verliehen. Ernst-Martin Peitz und Markus Klenke wurden für ihren Beitrag zur Führung des Vereins mit der Landes-Ehrenplakette ausgezeichnet. Übergeben wurden die Auszeichnungen durch Egon Wiemers vom Kreisverband Höxter des Volksmusikerbundes NRW.

Nachwuchs für Orchester anzuwerben

Neben der Würdigung langjähriger Vorstandsarbeit konnte der Auftritt auch dazu genutzt werden, um Nachwuchs für das Orchester anzuwerben. Während der Pandemie sind spürbar weniger Kinder dem Verein beigetreten, um ein Instrument zu lernen. „Ein Auftritt wie dieser ist Gold wert, wenn es darum geht, Kinder für Musik und das Erlernen eines Instruments zu begeistern. Die Atmosphäre ist weniger formell und die Kinder können mit ihren Eltern direkt auf uns zukommen, sich vielleicht sogar ein Lied wünschen und werden sofort mit einbezogen“, erklärt Sophia Lippe, Schriftführerin und Blockflötenlehrerin des Vereins. So sind nach dem Wochenende gleich drei Kinder dem Verein beigetreten und können nach den Herbstferien mit dem Unterricht beginnen.

Dennoch sind weiterhin noch Plätze frei. Interessierte können sich per E-Mail an vorstand@wsjo.de informieren.