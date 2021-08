Marta: Gütetermin gescheitert

Herford

Hat sich ein Mitarbeiter des Marta in der Öffentlichkeit geschäftsschädigend über das Museum geäußert? Diese Frage lässt sich auch nach einem Gütetermin vor dem Arbeitsgericht nicht beantworten. Hintergrund des Termins war eine Abmahnung, gegen die der Mitarbeiter geklagt hatte. Der Gütetermin scheiterte, so dass sich die Kammer am 27. Januar mit dem Fall befassen wird.

Von Hartmut Horstmann