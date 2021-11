Martin Schulte führt Römernarren

Auf Veränderung gestellt waren jetzt die Zeichen bei den Römernarren in Anreppen. Hans-Jürgen Hering begrüßte die Karnevalisten zur Mitgliederversammlung im Sportheim und kündigte viele Veränderungen im Vorstand an. So stand er selber nicht mehr für eine neue Wahlperiode als Präsident zur Verfügung. Einstimmig wurde Martin Schulte zum neuen Präsidenten gewählt.

2001 übernahm Hans-Jürgen Hering den Vorsitz des Elferrates. 2009 wurde er zum zweiten Geschäftsführer und 2013 zum ersten Vorsitzenden gewählt. „Der Neubau des Karnevalswagens wäre ohne deinen Einsatz nicht möglich gewesen. Und vor allem die Sitzungen haben Hans-Jürgen Hering immer am Herzen gelegen“, betonte der neue Präsident Martin Schulte, ehe er den Antrag stellte, Hans-Jürgen Hering zum Ehrenpräsidenten zu wählen. Diesem Vorschlag folgte die Versammlung unter prasselndem Beifall. Ebenfalls verabschiedet wurden Elferrat Georg Ploch und der zweite Fähnrich Karsten Kettelgerdes-Simon. Gründungsmitglied Georg Ploch war von 2005 bis 2017 Geschäftsführer. Seit 2017 gehörte er dem Elferrat an und wechselt nun in den Beirat. Nach 25 Jahren als Fähnrich wechselt auch Karsten Kettelgerdes-Simon in den Beirat. Er hat außerdem die Künstler während der Karnevalssitzungen betreut. Der scheidenden Präsident Hans-Jürgen Hering dankte beiden für ihren großen Einsatz.

Für vier Jahre wurde Martin Schulte als neuer Präsident und Nachfolger von Hans-Jürgen Hering gewählt. Im Amt bestätigt wurden Geschäftsführer Michael Schmidt, Kassenwart Michael Schulte und Sitzungspräsident Andreas Mikolajczak. Neu in den Elferrat wurde Fabian Richter für Georg Ploch gewählt. Außerdem wurden Kathleen Mollemeier und Ricarda Schüttemeier neu in den Elferrat gewählt. Teresa Korsmeier und Laura Schnitzmeier wurden kommissarisch in den Elferrat berufen. Als Elferräte wurden Matthias Schüttemeier und Marcel Niggemeier bestätigt. Das Amt des zweiten Fähnrichs übernimmt Christian Schüttemeier von Karsten Kettelgerdes-Simon. Da Oliver Neiske zum ersten Fähnrich gewählt wurde, übernimmt Erik Meier die Aufgaben des dritten Fähnrichs. Das Amt des zweiten Vorsitzenden übernimmt Hubertus Lenzmeier vom neuen Präsidenten Martin Schulte.