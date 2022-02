Martin Tingvall spielt Doppel-Konzert in Herford

Mit zwei Piano-Abenden startet der Verein Musik Kontor Herford am 13. und 14. März sein Frühjahrsprogramm. Zu Gast ist der schwedische Ausnahmepianist Martin Tingvall.

Auftritt am 13. März bereits ausverkauft – für den 14. März läuft der Vorverkauf

Ausnahmepianist Martin Tingvall spielt auf Einladung des Vereins Musik Kontor Herford am 13. und 14. März Konzerte im lui.house.

Das erste Konzert am 13. März ist der Nachholtermin für den coronabedingt abgesagten Auftritt am 10. Dezember und bereits ausverkauft. Deshalb gibt es nun den Zusatztermin am 14. März. Karten für dieses Konzert sind ab sofort im Vorverkauf – und für Mitglieder zum Sonderpreis – erhältlich. Das Kontingent ist jedoch auf 60 Tickets begrenzt.

Spielort beider Konzerte ist das lui.house an der Luisenstraße 4 in Herford. Beginn ist jeweils um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Martin Tingvall präsentiert unter anderem sein neues Album „When light returns“. Weitere Infos: www.mk-herford.de