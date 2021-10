Martini mal „gans“ anders

„Martini ruft dich“ – in diesem Jahr nicht wie gewohnt auf den Marktplatz, sondern auf die Sälzerwiese. Der Kirmestrubel beginnt erstmalig schon am Donnerstag um 15 Uhr. An allen Fahrgeschäften, Spiel- und Verkaufsständen auf dem großen Parkplatz vor der Sälzerhalle gibt es am Donnerstag eine Ermäßigung von 50 Cent. Neben Klassikern wie Autoscooter, Musikexpress und anderen Fahrgeschäften für die jüngsten Kirmesbesucher dürfen sich die „Foodies“ auf Popcorn und gebrannte Mandeln, Champignons, Bratwurst und andere Kirmesköstlichkeiten freuen.

Mit dem Bierfassanstich am Freitagabend wird der Martinimarkt offiziell eröffnet. Für die jüngsten Martini-Besucher startet das dreitätige Fest mit dem Fackelumzug von der St. Marien Kirche und dem sich anschließenden Martinsspiel der Liboriusschule Salzkotten auf der Sälzerwiese.

Das winterlich geschmückte Hüttendorf wird auf der Sälzerwiese von einigen Ortsteilen und Vereinen der Stadt Salzkotten ausgerichtet. Das gastronomische Angebot lädt zu einer kulinarischen Reise durch Salzkotten und Umgebung ein.

Geisterlaternen aus Zuckerrüben

In der Sälzerhalle wird am Sonntag Kaffee und Kuchen vom Ortsteil Verne bereitgestellt. Am Sonntag in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr sogar noch mit musikalischer Untermalung durch den Musikverein Upsprunge. Nach ausreichender Stärkung und musikalischem Input lädt der Kunstkreis Salzkotten am Freitag und Sonntag ebenso in der Sälzerhalle zur diesjährigen Ausstellung „Vier Jahreszeiten“ ein.

Wer weihnachtliche Holzdekorationen, winterliche Accessoires und selbst gefertigte Artikel liebt, findet auf dem „Kreativ & Handgemacht“-Markt schöne Produkte. In entspannter Atmosphäre darf am Freitag von 15 Uhr an, Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab 13 auf der Sälzerwiese gestöbert und geshoppt werden.

Alle die, die selbst kreativ werden wollen, sind dazu eingeladen, aus Zuckerrüben eine Geisterlaterne zu schnitzen. Die selbst gebastelten Rübengeister können am Samstag zwischen 15 und 17 Uhr in dem Bereich zwischen Kunstrad und B1 ausgestellt werden. Als Belohnung bekommen alle kreativen Künstler eine Karussellfahrt geschenkt.

Am verkaufsoffenen Martini-Sonntag öffnen die Geschäfte in der Innenstadt entlang der gesperrten Lange Straße zwischen 13 und 18 Uhr. Aktuelle Herbst- und Winterware dominiert die Produktvielfalt nicht nur bei den Textilien, sondern auch bei Schuhen, Dekoartikeln, Kosmetik, Schmuck, Floristik und vielem mehr. Weitere Aktionen, darunter sind beispielsweise ein Glücksrad, Straßenkunst und Musik des Pop-Duo „Magnolia“, sorgen für einen bunten Shoppingtag.

Bunte Illuminationen

Salzkotten mal anders erleben können Interessierte bei einer Rikschafahrt des Hederparks und bei einer Kutschfahrt des Norikergestüts Borkenhagen. Auch der Heimatverein öffnet am Sonntag von 14 bis 17 Uhr die Türen des Heimathauses und des Salzmuseums.

Als gemeinsames Projekt einiger lokaler Unternehmen leuchtet Salzkotten zu Martini, dieses Mal „Gans“ woanders. Die Saline, einige Passagen entlang der Heder und der Westerntorturm werden bunt illuminiert.

Glanzvoll wird es in der St. Johannes Kirche beim Nightfever-Abend mit Musik, Gebet und Kerzenlicht Samstag um 20 Uhr. Die Sälzer Jugendgarde präsentiert eine Licht-Tanzperformance an der Saline. Showbeginn ist am Samstag um 19 Uhr sowie um 19.15 Uhr und ebenso um 19.30 Uhr.

Traditioneller Programmabschluss ist die Verlosung der Martinigänse. In diesem Jahr sind die Glückslose im Martini-Flyer zu finden. Die ausgefüllten Lose können am Sonntag, 7. November, zwischen 13 und 18 Uhr in die Lostrommeln im Eingangsbereich des Hüttendorfes und vor dem Textilhaus Klingenthal eingeworfen werden. Die Ziehung der Lose erfolgt um 18.30 Uhr auf der Sälzerwiese.

Für alle Aktionen in Innenräumen gilt die 3G-Regel.