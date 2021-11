Martinsmarkt in Elsen kommt sehr gut an

Auf dem Schulhof der Dionysiusschule in Elsen haben sich am Wochenende Hunderte Kinder, deren Eltern, Großeltern und Freunde zum Martinsumzug versammelt. Die Kinder hatten selbstgebastelte Laternen für den Martinsumzug dabei und nahmen auch am anschließendem Martinsspiel teil. Die Veranstalter zogen ein positives Fazit des wegen des neuen Martinmarktes erstmals nicht auf den 11. November gelegten Umzugs.

Nach der Begrüßung hätten alle zunächst lautstark traditionelle Martinslieder gesungen. Für die zahlreichen Besucher sei es immer eine besondere Ehre, den Heiligen Martin (gespielt von André Ikenmeyer) mit den selbstgebastelten Laternen bis zum Schützenplatz am Bürgerhaus zu begleiten.

Dort angekommen, spielten die Erwachsenen den Kindern die Geschichte des Heiligen Martin vor. Die Kinder freuten sich unter anderem über Stutenkerle, die vom Elsener Heimat- und Verkehrsverein angeboten wurden. Die musikalische Begleitung übernahmen das Bundes-Schützen-Musikkorps sowie der Spielmannszug Hubertusjäger aus Elsen. Im Anschluss wurde erstmals ein Martinsmarkt angeboten. Dort gab es Glühwein, kalte Getränke, Bratwurst und Erbsen­suppe. Besonders hervorzu­heben sei der Kreativmarkt, der von vielen ehrenamt­lichen Helfern in mühevoller Arbeit zusammengestellt worden war, teilte der Veranstalter mit. Der Kreativmarkt lud zum Stöbern und Kaufen ein.

Anlass des besonderen Marktes waren verschiedene Jubiläen Elsener Vereine – zum Beispiel 100 Jahre St.-Hubertus-Schützenbruderschaft, 101 Jahre Feuerwehr in Elsen, 50 Jahre Heimat- und Verkehrsverein Elsen und die 70. Aufführung des Martinsspiels. „All dieses galt es zu feiern“, heißt es in der Mitteilung. So entschlossen sich die Vertreter der Vereine, das traditionsreiche Martinsspiel nicht am 11. November durchzuführen, sondern ausnahmsweise an einem Samstag inklusive des neu geschaffenen Marktes zu feiern. Die überaus hohe Besucherzahl zeige die hohe Akzeptanz für diesen Schritt in der Bevölkerung und lege eine Neuauflage im kommenden Jahr nahe.

Ein besonderer Dank gelte unter anderem dem Heimat- und Verkehrsverein Elsen, der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft 1921 Elsen, dem Bundes-Schützen-Musikkorps sowie dem Spielmannszug Hubertusjäger, der Polizei, dem Löschzug Elsen der Paderborner Feuerwehr, der Volksbank Paderborn sowie allen fleißigen Helfern, die zum Gelingen des Martinsumzuges, Martinsspiels und des Marktes beigetragen hätten.