Maschine lässt Kunstwerk entstehen

„Normalerweise werden bei unseren Kunden auf einer solchen Sondermaschine unter anderem Großwälzlager für Windkraftanlagen gefertigt“, so Carina Becker. Umso überraschter war Bernd Stakemeier von der Firma Thyssenkrupp Rothe Erde, Marktführer im Bereich der Großwälzlagerherstellung aus Lippstadt, als er von dieser künstlerischen Aktion erfahren hat, denn auch er kannte diese Art der Kunst noch aus Kindertagen, wenn auch in einem weit kleineren Maßstab.

25 Leinwände wurden in einer für speziell diesen Zweck gefertigten Halterung auf den Rundtisch gespannt und mit Acrylfarbe bedeckt. Anschließend zirkulierte der Rundtisch und erzeugte so einen einmaligen Verlauf. Das besondere Bild erhält nun einen Platz im neuen Gebäude der Firma Thyssenkrupp Rothe Erde, unweit von der zur Herstellung verwendeten Rundtischmaschine aus Hövelhof.

Der Erlös im Wert von 3000 Euro wurde in Hövelhof von Bernd Stakemeier an Stefanie Jungeblodt und Axel Bohnhorst vom „Verein für unsere Kinder“ aus Lippstadt übergeben. Hiermit soll ein neues Spielgerät am Victoria-Park in Lippstadt finanziert werden, denn der örtliche Spielplatz bietet gerade für die Kleinsten zur Zeit nur sehr begrenzte Möglichkeiten, berichteten Eltern.