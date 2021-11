Maske soll wieder Spaß machen

Bad Driburg feiert wieder Karneval, und Bad Driburg hat ein neues Prinzenpaar: Prinz Bernhard Mühlan I. wird mit Prinzessin Katharina Wetter I. an seiner Seite die Närrinnen und Narren der Badestadt in der Session 2021/2022 regieren. Kinderprinzenpaar sind Felix Kanne (8) und Zoé Koch (8).

„Spielen, löschen, lachen – Maske tragen soll wieder Spaß machen“ ist das Motto des Erwachsenenprinzenpaares, was deren Hobbys geschuldet ist: Prinz Bernhard ist Feuer und Flamme für den Löschzug Bad Driburg der Freiwilligen Feuerwehr, Prinzessin Katharina spielt leidenschaftlich gern Tennis beim TC Blau-Weiß Bad Driburg.

Im Stil von Bachelor beziehungsweise Bachelorette kristallisierten sich beide nach mehreren Fragen aus einer Gruppe mehrerer „Kandidatinnen“ und „Kandidaten“ heraus, die natürlich nicht ernsthaft die Regentschaft anstrebten.

Prinz Bernhard verdient seinen Lebensunterhalt als Ausbilder für Industriemechaniker. „In einer wunderbaren Partnerschaft“ bezeichnet der in Bad Driburg lebende närrische Regent seinen Familienstand.

Die ledige Prinzessin Katharina ist gebürtige Bad Driburgerin und lebt in Paderborn. Sie arbeitet als Heilpädagogin in einer Kindertageseinrichtung. Neben Tennis zählt sie das Reisen und ihre drei Patenkinder zu ihren Hobbys.

Als Prinzenführer wird das Paar Philip Zwack durch die Session begleiten. Proklamatoren werden Rudolf Wieneke und Stefan Breker sein.

Anstelle von Blumen und Geschenken wünscht sich das Prinzenpaar Geld. Der Gesamtbetrag soll nach der Session einer caritativen Einrichtung gespendet werden.

Das Kinderprinzenpaar geht gemeinsam in die Klasse 3a der Schule unter der Iburg und kennt sich seit Kindergartentagen. Für beide war es der größte Wunsch, dieses Amt ausfüllen zu dürfen. Schwimmen und Ju Jutsu sind die Hobbys von Prinz Felix, Prinzessin Zoé singt gern und gab schon am Vorstellabend eine umjubelte Kostprobe ihre Könnens.

Als Pagen werden beide begleitet von Fiona Sigurt und Leonie Kraft.

Als Jubelprinzenpaar wurden am Samstagabend Anita und Erich Strobel geehrt. Sie haben vor 40 Jahren das närrische Volk in Bad Driburg regiert und sind heute noch in der Stadtgarde beziehungsweise bei den Glamour-Girls aktiv.

Kurzweilig durch das Programm führten Achim Suhrmann und Ingo Schulte.

Bevor die beiden übernahmen, verabschiedete der frühere Präsident Jochen Blum die scheidenden Regenten: als Seniorenprinzenpaar Wim Pepers und Annegret Versen, als Kinderprinzenpaar Jannis Tsigkerliotis und Jule Focke sowie als Erwachsenen-Prinzenpaar Jürgen Streitbürger und Stephie Rohde.

Schwungvoll mitgestaltet haben den Abend die Tanz- und Prinzengarde sowie Pümissen Eleven.

Der Karnevalsauftakt steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Erwachen des Hoppeditz – und ausgerechnet der karnevalistische Stimmungsmacher wollte genau das zu Beginn der Veranstaltung nicht tun und gefährdete so den Sessionsauftakt. Sascha Markus lag in seinem Bett und ließ sich weder von einem Kuss seiner Frau Helena, der Trillerpfeife von Stadtgarde-Chef Ludwig Spieker, dem „Hoppi wach auf“-Ruf der Tanz- und Prinzengarde und auch nicht von einer Konfetti-Dusche reizen. Erst ein Glas Kölsch weckte seine Lebensgeister.

„Wir freuen uns auf die Session. Lasst uns fröhlich sein, und lasst uns feiern“, motivierte Präsident Uwe Rohde am Ende des offiziellen Teils des Abends dazu, endlich wieder Karneval zu feiern.