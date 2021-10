Maskenpflicht: Schulleiter im Kreis Paderborn zwiegespalten

In dieser Woche will NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer verkünden, wie es mit der Maskenpflicht im Unterricht weitergeht.

Eindeutig ist hingegen eine Online-Petition gegen die Maskenpflicht im Unterricht an NRW-Grundschulen, die eine Salzkottenerin maßgeblich mit vorangetrieben hat. Inga Schäfers (41) hat selbst drei Kinder im Alter von 8, 13 und 15 Jahren und freut sich über den großen Zuspruch für die Petition, die bis gestern bereits knapp 30.000 Unterschriften verzeichnen konnte. Nicht umsonst haben sich bereits mehrere Landtagsfraktion mit der Petition zur Abschaffung der Maskenpflicht am Platz in Grundschulen befasst.

Ihre Forderung wird aktuell zusätzlich beflügelt, weil zahlreiche andere Bundesländer mittlerweile von der Maskenpflicht im Schulunterricht abgerückt sind. In Bayern fiel die Maskenpflicht im Unterricht schnell komplett weg, in Berlin müssen jüngere Schüler bis zur sechsten Klasse seit gestern im Unterricht auch keine Maske mehr tragen.

Online-Petition gestartet

Die Eltern, die die Online-Petition gemeinsam mit Inga Schäfers gestartet haben, argumentieren, dass auch Schulkinder „in allen anderen Lebensbereichen ohne Masken in Innenräumen“ zusammenkommen. Die Salzkottenerin ergänzt: „Wir haben jetzt über lange Zeit gesehen, dass Kinder in der Pandemie immer an letzter Stelle stehen und am härtesten von den Maßnahmen getroffen werden.“

Es brauche jetzt eine klare und verlässliche politische Entscheidung. In der Petition ist zudem von der Gefahr von Entwicklungsschwierigkeiten die Rede und von mangelnder Konzentration durch das permanente Tragen der Masken im Unterricht.

Lena Schön, Schulleiterin der Lutherschule am Abdinghof in Paderborn, treibt das Thema Maskenpflicht ebenfalls um. Sie ist hin und her gerissen. „Gerade an einer Grundschule mit jüngeren Kindern wäre es eine Erleichterung, wenn wir die Masken nicht mehr bräuchten, alleine schon wegen der Gestik und Mimik“, betont sie. Andererseits sehe sie die vielfach vollen Klassen mit teilweise 28 oder 29 Kindern, und da mache man sich ohne Masken doch Sorgen in Sachen Infektionsgeschehen, gibt sie offen zu.

Selbst wenn die Politik entscheide, dass die Masken nicht mehr getragen werden müssen im Unterricht, werde seine Schule eine deutliche Empfehlung aussprechen, dies in geschlossenen Räumen erst einmal weiterhin zu tun, sagt Ralf Lübbert. Er leitet die Gesamtschule Delbrück derzeit kommissarisch. Es sei zu beobachten, dass die Maskenpflicht in vielen Bereichen nicht mehr so ernst genommen werde. „Doch an einer weiterführenden Schule mit teilweise großen Kursen halte ich es für wichtig, dass wir die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich halten – gerade angesichts einer nahenden vierten Welle“, betont Lübbert.

Ähnlich sieht es sein Kollege Siegfried Rojahn vom Reismann-Gymnasium in Paderborn: „Dreimal wöchentlich testen und Masken tragen: Das schafft für uns eine Form von Sicherheit.“ Die aktuelle Vorgehensweise sei sinnvoll, auch wenn er einräumt, dass es „für die Schüler und Lehrer nicht ohne ist, den ganzen Tag mit Masken herumzulaufen“. Für ihn habe oberste Priorität, dass möglichst viele Schüler in Präsenz am Unterricht teilnehmen können. „Denn Distanzlernen ist kein Ersatz für den Unterricht in der Schule“, betont er.

Mimik und Gestik wichtig

Einen erheblichen Unterschied zwischen Grundschulen und weiterführenden Schulen sieht Gabriele Kaup von der Grundschule Büren bei der strittigen Frage Maskenpflicht. „Einige unserer Kinder kennen Schule ohne Maske gar nicht“, sagt sie. Für diese Kinder freue sie sich, wenn die Masken der Vergangenheit angehören. Schließlich seien Mimik und Gestik enorm wichtig gerade für die Kleinsten. Sie ist überzeugt, dass die „größte Ansteckungsgefahr ohnehin nicht in der Schule herrscht“.

Dass sie sich als Schulleiterin beim Blick auf die Pandemie Sorgen mache um die Gesundheit der Kinder, sei mittlerweile Alltag. „Aber das hängt nicht davon ab, ob die Kinder eine Maske tragen oder nicht“, betont sie. Die Kinder hätten sich zwar „wunderbar an das Tragen der Masken gewöhnt“, aber es sei Zeit, dass es auch ohne gehe.