Maskenstreit: Firma zieht Rauswurf zurück

Alles wieder auf Anfang: Ein offenbar der Selbstverwalter- und Reichsbürger-Szene nahe stehender Mann darf/muss wieder seinen Job antreten. Ein in der Verpackungsbranche tätiges Unternehmen aus Kirchlengern hatte dem Maschinenbauer zum 1. Juni gekündigt, da er an seinem Arbeitsplatz keinen Mund-Nasen-Schutz trug.

Der Streit um die Maskenpflicht am Arbeitsplatz führte zur Kündigung des 57-Jährigen. Die nahm der Arbeitgeber jetzt aber wieder zurück – die vom Gericht vorgeschlagene Abfindung war ihm zu hoch.

Dagegen klagte er. Zweimal war der 57-Jährige bereits abgemahnt worden. Nach HK-Informationen soll er in Schreiben an die Firmenleitung die von der „als Regierung deklarierte Geschäftsführung der BRD“ erlassenen Corona-Maßnahmen kritisiert, die Anordnung zum Maskentragen im Betrieb als nachträglich unzulässige Änderung des Arbeitsvertrages bezeichnet haben. Die Maskenpflicht sei für ihn ein „Vertragsangebot“, das er nur eventuell in Betracht ziehe.