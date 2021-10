Maskierter Räuber überfällt und verletzt Frau (24)

Paderborn

Eine 24 Jahre alte Frau ist am frühen Sonntagmorgen auf dem Gehweg an der Widukindstraße in Paderborn überfallen und verletzt worden. Der Täter raubte einen Rucksack und ist auf der Flucht, wie die Polizei am Montagmittag berichtete. Die Behörde sucht nun Zeugen.

- -