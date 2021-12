Maßangefertigte E-Rikscha sorgt für Freude

Möglich wurde diese kostspielige Spezialanschaffung durch eine großzügige Spende des Fördervereins St. Rochus Krankenhaus/Seniorenhaus. „Dank des hohen Zuschusses von 5500 Euro rückten wir unserem Traum vom eigenen E-Bike immer näher“, sagt Bernadette Linhoff (Einrichtungsleitung).

Um die Bedürfnisse der Bewohner optimal zu erfüllen, bedurfte es einer Spezialanfertigung. Der Beifahrerplatz der E-Rikscha ist beispielsweise so ausgestattet, dass der Beifahrer entweder fleißig mittreten oder seine Füße entspannt auf einem Trittbrett abstellen kann. Zudem kann der Sitz beliebig geschwenkt werden, damit auch Bewohner, die kaum noch mobil sind, bequem Platz finden. Armlehnen und Anschnallgurte sorgen für eine komfortable und sichere Position.

Bereits im Sommer hatte Bernadette Linhoff die Möglichkeit, eine E-Rikscha für das Seniorenhaus auszuleihen und einigen Bewohnern einen Sonntagsausflug an den Schiedersee zu ermöglichen. „Unsere Bewohner haben den Ausflug sehr genossen und waren schier begeistert“, berichtet sie. Ganz besonders ist ihr ein Bewohner in Erinnerung geblieben, der an Demenz erkrankt ist und sich sehr zurückgezogen hatte. „Er kam von dem Ausflug zurück, strahlte über beide Ohren und berichtete uns von der tollen Tour. Am Ende zeigte er mit seinem Daumen nach oben und rief: Das war der Hit!“

Von dem Moment an war der Wunsch nach einer eigenen E-Rikscha geboren. Als Hans Thiet, Vorsitzender des Fördervereins, und Ilse Niehörster (Schriftführerin) von dem Wunsch erfuhren, waren sie sofort begeistert. „Wir freuen uns, dass wir mit der E-Rikscha Bewohnern, die körperlich und geistig eingeschränkt sind, wieder kleinere Ausflüge durch unsere wunderschöne Region ermöglichen können“, so Thiet und Niehörster. Auch Kassierer Ulrich Drewes fand das Projekt toll.

Das Team rund um Bernadette Linhoff sei dem Verein für die großzügige Spende sehr dankbar. Jetzt sehne man sich nach den ersten warmen Frühlingstagen, um die neue Rikscha endlich mit einer Ausfahrt einzuweihen. Das Gefährt stehe nicht nur den Bewohnern des Seniorenhauses zur Verfügung: Auch das Krankenhaus könne das Spezialrad für Fahrten mit Patienten der Geriatrie oder Tagesklinik ausleihen. Bevor aber die erste Tour starten kann, müssten die „Piloten“ eine Fahrstunde absolvieren, um sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen.