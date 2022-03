Maßarbeit gegen Plagegeister

In Borgholzhausen befasst sich ein Unternehmen mit Insektenschutz durch spezielle Schutzgitter. Bei der Arbeit kommt es auf viel Sorgfalt bei jedem Millimeter an.

Startup zieht aus einer Hörster Scheune ins Piumer Gewerbegebiet am Stadtgraben

Lob für ein tolles Startup: Bürgermeister Dirk Speckmann (links) besucht Daniela Retzlaff und Rainer Stöwe in ihrem Unternehmen für Insektenschutzsysteme, das sich im Gewerbegebiet am Stadtgraben niedergelassen hat.Der Lichteinfall wird durch die verwendeten Gewebearten aus Fiberglas kaum beeinträchtigt. Das demonstriert Rainer Stöwe mit einem entsprechend bespannten Alurahmen, der millimetergenau ans jeweilige Fenster angepasst wird

Das Wort »Insektenschutz« hat bekanntlich eine Doppelbedeutung. Zu einen ist es im Zusammenhang mit Blühstreifen und Artenvielfalt in aller Munde, zum anderen möchte niemand seine Wohn- und Schlafräume mit summenden und stechenden Plagegeistern teilen. Vor einigen Jahren hat Rainer Stöwe die wirtschaftliche Nische mit mechanischen Systemen für sich entdeckt, die das Eindringen von Insekten verhindern.

Besser als Chemie zu versprühen seien die von ihm vertriebenen Schutzgitter allemal, betont Rainer Stöwe, der gemeinsam mit Daniela Retzlaff das Unternehmen mit zwei Vollzeitkräften und sechs Aushilfen leitet. 2004 hat er in einer Scheune auf dem elterlichen Hof in Hörste damit begonnen, Fliegengitter im Nebenerwerb zu vertreiben. Die Geschäfte liefen so gut, dass der gelernte Tischlermeister und Fensterspezialist vor knapp fünf Jahren auf Vollerwerb umstellen konnte.

Verschiedene Gewebearten werden eingespannt

»Service von A bis Z« verspricht er seinen privaten Endkunden, wenngleich er auch Raumausstatter und Fensterbauer beliefert. Verschiedene Gewebearten aus Fiberglas oder Edelstahl werden in passgenaue Metallrahmen eingespannt und können neben Insekten bei Bedarf auch Pollen oder Nagetiere außen vorlassen. Die Anpassung vor Ort ist Millimeterarbeit im wahrsten Sinne des Wortes. »Bei der kleinsten Lücke krabbelt die Mücke durch«, sagt Daniela Retzlaff und macht damit deutlich, warum die bei Discountern und in Baumärkten angebotene Ware selten den erhofften Erfolg bringt.

Der Lichteinfall wird durch die verwendeten Fiberglasgewebearten kaum beeinträchtigt. Das demonstriert Rainer Stöwe mit einem entsprechend bespannten Alurahmen, der millimetergenau ans jeweilige Fenster angepasst wird Foto: Gerhards

Die von Stöwe hergestellten Systeme seien dagegen kinderleicht einzubauen und halten unter Umständen auch den Attacken von Haustieren stand. Das hat natürlich seinen Preis, 100 Euro pro Fenster können schon mal fällig werden. Speziallösungen wie Dreh-, Pendel- und Schiebetüren oder Konstruktionen als Rollo oder Plissée nach dem Ziehharmonikaprinzip sind entsprechend kostspieliger. »Dafür garantieren wir hohe Lebensdauer und lange Einsatzzeiten«, verspricht Rainer Stöwe. Drei bis vier Wochen müssten die Kunden allerdings vom Ausmessen bis zur Montage einplanen.

Bürgermeister freut sich über „tolles Start-Up“

Die verwendeten Alurahmen sind in zahlreichen Farben und Profilen erhältlich, inzwischen hat sich der Maschinenpark von der anfänglichen kleinen Eckstanze deutlich ausgeweitet. Die 500 Quadratmeter große Montagehalle grenzt unmittelbar ans Wohnhaus am Stadtrand von Borgholzhausen. Der Teutoburger Wald und die Ravensburg liegen im Blickfeld, der Lichteinfall wird durch die feinmaschigen Netze kaum eingeschränkt. Bürgermeister Dirk Speckmann freut sich über »so ein tolles Start-Up« im Gebiet für Kleingewerbebetriebe am Stadtgraben, als er mit einem Blumenstrauß vorbeischaut und die Willkommensgrüße der Stadt überbringt.