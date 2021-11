Massive Gerechtigkeitslücke beklagt

Angestellte Lehrer am Berufskolleg führen Warnstreik durch

Halle/Altkreis

Am Berufskolleg in Halle haben neun streikende Lehrer an einem Tag 50 Stunden Unterrichtsausfall erzeugt. Als angestellte Lehrer sehen sie eine massive Gerechtigkeitslücke gegenüber ihren beamteten Kollegen.

Von Stefan Küppers