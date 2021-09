Massive Kritik an Bauvorhaben

Westenholz

Für reichlich Unruhe sorgen in Westenholz neue Bauvorhaben im rund zehn Jahre alten Baugebiet „Böckmanns Feld“. Die beiden Eigentümer eines Grundstückes (4417 Quadratmeter) an der Westenholzer Straße streben unabhängig voneinander an, nach der geplanten Teilung des Grundstücks Mehrfamilienhäuser zu bauen.

Von Jürgen Spies