Massive Schäden durch Borkenkäfer

Waldwanderung der Grünen in Preußisch Oldendorf – Hoffnung auf Wiederbewaldungskonzept NRW

Es sollte dabei der Frage nachgegangen werden, wie sich die Klimaveränderungen, besonders die Trockenperioden, auf die Gesundheit des Waldes auswirken.

Die Gruppe ließ sich östlich des neu sanierten Wiehenturms eine etwa zwei Hektar große Kahlfläche zeigen. Hier und andernorts hatte der Borkenkäfer („Großer Achtzähniger Fichtenborkenkäfer“) massive Schäden angerichtet. „Ein Absterben der viel verbreiteten Fichte ist wie vielerorts im Wiehengebirge ein Indikator dafür, was passiert, wenn das Klima sich noch weiter erwärmt. Die Bäume haben dann eine längere Vegetationszeit, verbrauchen somit über das Jahr mehr Wasser und das ist zunehmend Mangelware“, so die Grünen.

Denn: Der Waldboden benötige pro Tag pro Quadratmeter mindestens vier Liter Wasser, um die zumeist 70- bis 90-jährigen Bäume ausreichend mit Feuchtigkeit und Nährstoffen versorgen zu können. Dieser Wert sei in den vergangenen Jahren deutlich unterschritten worden – mit dramatischen Folgen, die mit einem weiten Blick auf die Dächer Preußisch Oldendorfs für jeden sichtbar und erkennbar würden. „Auf diese Weise kommen nach und nach alle heimischen Bäume in Schwierigkeiten, die flachwurzelnden wie die Fichte und die Buchen zeigen es jedoch als erste“, betont Natascha Pieper von den Grünen.

„ »Waldwege im Wiehengebirge sind derzeit von braunen Fichtennadeln abgestorbener Fichten gesäumt.« “ Grüne Preußisch Oldendorf

Stürme wie „Kyrill“ (2007) träfen dann auf einen geschwächten Wald, in dem Schädlinge vermehrt auftauchten und sich unkontrollierbar ausbreiteten. Der Borkenkäfer unterstütze für gewöhnlich sogar die Biodiversität eines Waldes, da er geschwächte Bäume und totes Holz befalle, mittlerweile seien jedoch ganze Baumflächen so erheblich durch die Trockenheit geschwächt, dass sie den Eindringling nicht mehr abwehren könnten. An gesunden Bäumen könne man gut beobachten, wie sie ansonsten versuchten, den Käfer mit Harz aus ihrer Rinde auszuschwemmen.

Das Fazit der Grünen: „Waldwege im Wiehengebirge sind derzeit von braunen Fichtennadeln abgestorbener Fichten gesäumt. Auf nachwachsenden Flächen sieht man junge Birken stehen, die als Pionierbäume ganz natürlich dem Wiederbewaldungskonzept des Landes Nordrhein-Westfalen folgen, das Mischbewaldung aus Laub- und Nadelbäumen wie Ahorn, Buche, Douglasie und anderen vorsieht – eine Wiederbewaldung, die mit den Auswirkungen des Klimawandels zurecht kommen kann. Es ist zumindest eine hoffnungsvolle Perspektive und Chance für den Wald der Zukunft.“