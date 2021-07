Mathe gelernt und Bomben entschärft

Aktion im Haus der Jugend hat schulische Themen mit Freizeitspaß kombiniert – „experiMINT“ weckt Interesse an digitaler Technik

Wenn Kinder in den Ferien lernen sollen, weckt das in ihnen selten Begeisterung. Nicht so im Haus der Jugend. Mit seinem „Learn & Fun“-Sommerferienangebot für Kinder und Jugendliche hat das Haus das Wiederholen schulischer Stoffe mit Freizeitaktivitäten kombiniert. „Wir wollen den Teilnehmern Gelegenheit geben, coronabedingte schulische und soziale Defizite auszugleichen“, sagte Sozialarbeiter Bünyamin Özkan.