Matthias Peine führt den Elferrat

Matthias Peine ist neuer Elferratsvorsitzender der StKG. In der Generalversammlung der Karnevalisten wurden auch einige andere Posten im Präsidium neu vergeben.

Nach knapp 77 Wochen, in denen das Vereinsleben der Steinheimer Karnevalsgesellschaft fast vollkommen zum Erliegen gekommen war, wurde bei den Wahlen nun ein neues Präsidium bestimmt. Vorsitzender bleibt Präsident Dominik Thiet. Er dankte dem alten Präsidium für dessen außerordentliche Arbeit in schweren Zeiten.

112 stimmberechtigte Mitglieder fanden sich in der Steinheimer Stadthalle ein, um der Generalversammlung beizuwohnen und um ein neues Präsidium zu wählen. Dominik Thiet konnte die Wahl zum Präsidenten mit einer überwältigenden Mehrheit wieder einmal für sich entscheiden. Ebenso stimmten die Mitglieder der StKG wieder für Michel Peine als Ordens- und Kammermeister. Franz-Gerd Brökel, Christian Pott, Stefan Wiedemeier, Christian Möller, Markus Brexel und Dennis Hetmann ließen sich nicht mehr für die Wahl des Präsidiums aufstellen.

Alle scheidenden Präsidien hätten in den letzten Jahren viel Engagement, Zeit, Schweiß und Herzblut in die Ausübung ihrer Ämter gesteckt, bestätigte der alte und neue Präsident unter dem Applaus der 112 Anwesenden. „Seitdem ich beim Karneval bin, fühle ich mich wie ein echter Steinheimer“, sagte Franz-Gerd Brökel zum Abschied – und war sichtlich zu Tränen gerührt.

Auf den frei gewordenen Posten des Vizepräsidenten wurde Axel Remmert-Bobe aus der Garde der StKG gewählt, zum Kanzler Thomas Göke, als Schatzmeister Thomas Fichter und als Präsidiumssprecher Marc Schriegel. Der auf der Elferratssitzung neu gewählte Elferratsvorsitzende Matthias Peine sowie sein Stellvertreter Phil Wiedeking komplettieren das achtköpfige Team, das ab sofort an die kommenden karnevalistischen Aufgaben geht.

Eine Überraschung gab es kurz vor Toreschluss am Abend dann auch noch: So konnte Stefan Wiedemeier, der vom Präsidiumssprecher direkt in das Planungsteam für das Sommerfest 2022 gewechselt ist, verkünden, dass auf eben diesem Sommerfest die bekannte Band „Paveier“ für einen Auftritt gewonnen werden konnte.

Alle Helfer und Akteure können sich darüber hinaus laut StKG bereits auf den nächsten Samstag freuen – das neue Präsidium steckt schon fleißig in der Planung und Vorbereitung. Beim Dankeschönfest in der Karnevalshalle wird zunächst noch einmal Rückblick auf die vergangenen beiden Sessionen genommen. Für Speis und Trank ist, laut Verein corona-konform, gesorgt.